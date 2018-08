Empfehlung - Müll: Deponie günstiger als Verbrennung

Nordhorn In der Frage, wie der Grafschafter Restmüll und Sperrmüll ab 2021 entsorgt wird, zeichnet sich eine Wende ab. Bislang war man davon ausgegangen, dass der Abfall künftig verbrannt wird. Die auf der Deponie in Wilsum betriebene Anlage zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung (MBA) sollte Ende 2020 außer Betrieb gesetzt werden. So sah es ein Kreistagsbeschluss vor, der 2010 gefasst wurde. Seinerzeit erschien es günstiger, den Abfall stattdessen in einer Müllverbrennungsanlage (MVA) zu entsorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/muell-deponie-guenstiger-als-verbrennung-247681.html