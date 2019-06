Mühlen öffnen am Pfingstmontag in der Grafschaft ihre Türen

Nordhorn In der Grafschaft beteiligen sich folgende Mühlen:

Lage

Die Wassermühle in Lage öffnet ihre Türen. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher zuschauen, wie zu Lebenzeiten der Urgroßeltern noch Getreide gemahlen und Öl geschlagen wurde.

Laar

In Laar fängt der Deutsche Mühlentag mit einem ökumenischen Gottesdienst von 10 bis 11 Uhr an. Anschließend sind die Mühle und das Heimathaus für Besichtigungen geöffnet. Sowohl um 13 Uhr als auch um 15 Uhr werden zwei Bootsfahrten mit der Vechtezomp angeboten.

Georgsdorf

Der Mühlentag wird um 10.30 Uhr auf dem neu gestalteten Dorfplatz an der Mühle mit einem Gottesdienst im Freien von der evangelisch-reformierten Gemeinde eröffnet. Für die musikalische Untermalung sorgen die Heimatsänger Hoogstede und die Harmonikafreunde. Anschließend ist ein Mittagessen mit traditionellem Buchweizenpfannkuchen und Buchweizenbier geplant. Es wird Mühlenführungen geben, für die kleinen Gäste eine Hüpfburg und bei ausreichend Wind wird in der Mühle Buchweizen gemahlen. Außerdem zeigen die Korbflechter und Wollspinner ihr Können.

Wilsum

Um 10 Uhr beginnt der Mühlentag bei der Wassermühle Schoneveld ebenfalls mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Apfelwiese. Anschließend gibt es ein Programm für die ganze Familie: Körbe flechten, Holzschuhe machen oder Stroh schneiden. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, es wird eine Schnitzeljagd veranstaltet und Namensschilder können gebrannt werden. Die Treckerfreunde Wilsum zeigen historische Landmaschinen und die Folklore-Tanzgruppe der Musikschule Niedergrafschaft tritt auf.

Gildehaus

In der Zeit von 11 bis 18 Uhr ist für Interessierte sowohl die Ostmühle als auch das historische Backhaus geöffnet. Besucher haben die Gelegenheit, sich unter fachkundiger Beratung der Müller durch die über 250 Jahre alte Ostmühle führen zu lassen und Einblicke in das traditionelle Handwerk zu bekommen. Im Backhaus können die Besucher wieder den Freizeitbäckern über die Schulter schauen und Steinofenbrot und leckeren Butterkuchen verkosten.

Veldhausen

Der Mühlenhof in Veldhausen zeigt und erklärt ab 11 Uhr hautnah das Handwerk des Müllers. Zudem stellen Imker ihre Arbeit vor, der NABU ist vertreten und historische Landmaschinen werden ausgestellt. In der Mühle wird Korn gemahlen und die Windmühlenflügel können von Jung und Alt erklommen werden. Von 14.30 bis 16.30 Uhr spielen das Möllenduo und der Musikverein Uelsen Musik. Auf die Besucher warten zudem frisch gebackenes Steinofenbrot und Bratwurst.

Uelsen

Nach 91 Jahren drehen sich pünktlich zum Mühlentag die Flügel der Windmühle Uelsen. Um 11 Uhr eröffnet der Bürgermeister Hajo Bosch den Mühlentag mit der offiziellen Inbetriebnahme der Mühle. Im Rahmen der Eröffnung der Windmühle findet anschließend ein Fest auf dem Mühlenberg statt. Immer zur vollen Stunde werden sich die Flügel der Mühle für 10-15 Minuten drehen. Es werden Führungen durch die Windmühle angeboten, in deren Verlauf den Besuchern auch die Mühlentechnik vor Ort erklärt wird. Auch die Nordbecks Mühle an der Mühlenstraße in Halle/Hardingen lohnt sich für einen Ausflug. An der Wassermühle in Uelsen wird es in diesem Jahr keine Veranstaltungen geben.