Empfehlung - Miteinander im Arten- und Naturschutz als Erfolgsgeheimnis

Nordhorn. Schon seit vielen Jahren setzt sich der Tierpark Nordhorn als regionales Arten- und Naturschutzzentrum für den Erhalt alter Haustierrassen ein, und schon lange gehört es zum Konzept, die Naturlandschaften der Umgebung in diese Projekte miteinzubinden. Gute Beispiele dafür sind der Hutewald in Bad Bentheim oder auch der Schafauftrieb in den Wacholderheideflächen Tillenberge (bei Nordhorn) und am Kloster Bardel. Diese Projekte dienen nicht nur der Bildungs- und Forschungsarbeit des Tierparks, sie haben darüberhinaus eine Botschafterfunktion für die Grafschaft und gelten inzwischen auch als Magnet für Touristen, die den Aufenthalt in der Natur genießen wollen. Maßgeblichen Anteil daran hat der inzwischen bewährte Einsatz von Naturschutzrangern, die Schulklassen und Besuchergruppen die Geheimnisse der Natur während ihrer Wanderungen anschaulich erläutern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/miteinander-im-arten-und-naturschutz-als-erfolgsgeheimnis--203163.html