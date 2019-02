Mitarbeiter der Kreissparkasse bilden sich weiter

Nordhorn Lukas Bramer, Shwal Khawaja, Jara Lefers und Niklas Reimann haben in 2018 an der Sparkassenakademie Niedersachsen in Hannover die Prüfung zum Sparkassenfachwirt bestanden. Alle Absolventen sind in der Privatkundenberatung/-betreuung in Nordhorner Sparkassen-Beratungscentren tätig und können ihre erweiterten und vertieften Fachkenntnisse direkt in der Praxis einsetzen. Ebenfalls an der Sparkassenakademie Niedersachsen in Hannover haben Janin Albers, Janneke Düselder, Daniela Gröbe, Gunda Horstmeier, Ann-Kathrin Huth, Michelle C:\Users\a.muecke\Desktop\Artikel Absolventen 2018 (002).bmpMüller, SteC:\Users\a.muecke\Desktop\Artikel Absolventen 2018 (002).bmpffen Müller, Maren Plüdemann, Lisa Reimann und Thorben Wannink die Prüfung zum Bankfachwirt bestanden. Die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Schwerpunkte des Studiengangs können die Absolventen in der qualifizierten Kundenberatung und im Rahmen interner Spezialistentätigkeiten ebenfalls direkt anwenden. Bei einer Feierstunde mit Zeugnisübergaben begrüßte Maik Benölken, Leiter der Personalabteilung, außerdem Lennard Vos, der einen ausbildungsbegleitenden Studiengang zum Bachelor of Science erfolgreich abgeschlossen hat. „Wir freuen uns, dass Sie sich alle mit durchweg guten Ergebnissen für Ihre große Disziplin während der berufsbegleitenden Weiterbildungen belohnt haben“, betonte Benölken.