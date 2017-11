Empfehlung - Mit Fahnen Zeichen setzen gegen Gewalt

gn Nordhorn. Jeweils am 25. November organisieren Menschenrechtsorganisationen weltweit unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeglicher Form gegenüber Frauen. Auch die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Grafschaft Bentheim setzten mit ihrer Fahnenaktion in diesem Jahr wieder ein Zeichen gegen Gewalt. Unterstützt wurden sie von den Grafschafter Gewaltberatungseinrichtungen, Frauen- und Kinderschutzhaus, Beratungs- und Interventionsstelle BISS, Beratungsstelle HOBBIT, Frauenberatung Nordhorn, Polizeikommissariat, Weisser Ring, Stiftung Opferhilfe Niedersachsen und Männer gegen Männergewalt. Gemeinsam mit der stellvertretenden Landrätin Helena Hoon hissten die Teilnehmer vor dem Kreishaus die blaue Fahne von „Terre des Femmes“ mit dem Schriftzug „Frei leben – ohne Gewalt“. „Frei leben – ohne Gewalt, muss für jede Frau selbstverständlich sein,“ bekräftigte Helena Hoon. In ihrem Grußwort rief sie dazu auf, entschlossen gegen Gewalt an Frauen aufzutreten und diese gesellschaftlich stärker zu ächten. Sexualisierte Gewalt beginne beim Sexismus im Alltag und ende bei tätlichen Übergriffen. Sie wies auf die Kinder hin, die direkt oder indirekt von häuslicher Gewalt betroffen sind und sehr darunter leiden. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Grafschaft Bentheim, Julia Stegt, stellte wesentliche Ergebnisse des zweiten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung vor. Eine wichtige Erkenntnis daraus: Gewalt gegen Frauen verhindert Gleichstellung, aber ungleiche Geschlechterverhältnisse und strukturelle Diskriminierung von Frauen befördern Gewalt an Frauen durch Männer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/mit-fahnen-zeichen-setzen-gegen-gewalt-216285.html