Empfehlung - Ministerpräsident sagt Grafschaft-Besuch kurzfristig ab

sb Nordhorn. Der niedersächsische SPD-Ministerpräsident Stephan Weil wollte am Mittwoch, 26. Juli, die Grafschaft Bentheim bereisen. Geplant waren Termine bei der Emsland-Stärke in Emlichheim sowie bei vier Einzelhandelsgeschäften in der Nordhorner City: Juwelier Ewald Hungeling, BE-Reisebüro Berndt, Intersport Matenaar und Buchhandlung Viola Taube. Doch am Morgen hat er sein Kommen kurzfristig abgesagt. Als Grund nennt das Büro des Grafschafter SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Will das Hochwasser in Ost-Niedersachsen. Dauerregen hat in einigen Orten zu Überschwemmungen geführt. Dort informiert sich der Ministerpräsident nun über die aktuelle Lage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ministerpraesident-sagt-grafschaft-besuch-kurzfristig-ab-201474.html