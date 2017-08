Empfehlung - Ministerin Rundt zur dritten Gesundheitskonferenz erwartet

Nordhorn. Interessante Fachvorträge zu den Themen „Hausärztliche Versorgung auf dem Land“ und „Gesundheitsversorgung 4.0. – eHealth-Lösungen“ sowie eine spannende Podiumsdiskussion mit Gesundheitsexperten: Die dritte Gesundheitskonferenz der Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim erwartet die Besucher am Mittwoch, 9. August, von 13.30 bis 18 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm und prominenten Gästen. So hat die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Cornelia Rundt, ihre Teilnahme an der Gesundheitskonferenz im Kloster Frenswegen zugesagt. Mehr als 200 Besucher werden zu der in der Grafschaft einzigartigen Veranstaltung erwartet. Moderiert wird die Gesundheitskonferenz von Thomas Altgeld, Geschäftsführer der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ministerin-rundt-zur-dritten-gesundheitskonferenz-erwartet-201772.html