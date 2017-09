Empfehlung - Minister Hilbers? Weichen gestellt!

Hannover/Lohne. Nach Politneuling Barbara Otte-Kinast holt CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann zwei Politveteranen in sein Schattenkabinett: Althusmann berief die langjährigen Abgeordneten Björn Thümler (46) und Reinhold Hilbers (53) in das Kompetenzteam für die Landtagswahl am 15. Oktober. „Ich schätze beide aufs Äußerste und vertraue ihnen zu hundert Prozent“, sagte Althusmann bei der Vorstellung gestern in Hannover. Hilbers wäre im Falle eines Wahlsieges der erste Grafschafter mit einem Ministerposten in Niedersachsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/minister-hilbers-weichen-gestellt-206445.html