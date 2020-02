Millioneninvestitionen in Nahverkehr in der Grafschaft

Nordhorn/Hannover Zum Ausbau und zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) beteiligt sich das Land Niedersachsen in diesem Jahr mit rund 95,4 Millionen Euro an insgesamt 328 Projekten. „Auch auf dem Land nimmt die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs immer weiter zu“, weiß der Grafschafter CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers und begrüßt die entsprechende Förderung durch das Land. Die Förderung des ÖPNV begrüßt Hilbers auch als Maßnahme für den Klimaschutz: „Auch in ländlichen Regionen kann der ÖPNV ist ein entscheidender Faktor für die Mobilität der Zukunft sein. Mit dem umfangreichen Förderprogramm soll der öffentliche Personennahverkehr attraktiver werden.“

Im ÖPNV-Förderprogramms 2020 des Landes Niedersachsen sind mehrere Projekte in der Grafschaft Bentheim enthalten, teilt Hilbers in einer Pressemeldung mit. So werde neben dem Umbau des ZOB in Nordhorn, die Anschaffung von 3 Omnibussen und der Umbau von insgesamt sechs Haltestellen in Nordhorn, Suddendorf und Uelsen gefördert. Die Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,7 Millionen Euro werden zusammen mit einem Zuschuss von 640.000 Euro durch das Land Niedersachsen mitgetragen.

Das Land Niedersachsen legt jährlich ein landesweites Förderprogramm für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf. Die umfassten Förderbereiche sind vielfältig: So sind im Programm insbesondere Infrastrukturprojekte wie der Um-, Ausbau und die Grunderneuerung von Bushaltestellen, zentralen Omnibusbahnhöfen und Busbetriebshöfen, Stadtbahnprojekte in Hannover und Braunschweig, Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen, aber auch Projekte zur Beschleunigung des ÖPNV und zur aktuelleren Information der Fahrgäste (Echtzeitinformationssysteme) sowie die Förderung von Landesbuslinien enthalten. Die Zuschüsse des Landes stammen aus Mitteln des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG- Landesmittel) und des Regionalisierungsgesetzes (RegG - Bundesmittel). Das ÖPNV-Förderprogramm wird durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) umgesetzt.

