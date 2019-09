Empfehlung - Michael Kiehl wird neue Nummer 2 im Kreishaus

Nordhorn Wenn Uwe Fietzek am 1. November sein Amt als Landrat antritt, dann weiß er einen langjährigen Kollegen an seiner Seite: Dr. Michael Kiehl wird als Erster Kreisrat die neue Nummer 2 im Kreishaus. Die Mitglieder des Kreistags wählten ihn am Donnerstag bei ihrer Sitzung in den Räumen der Kreissparkasse einstimmig für die Dauer von acht Jahren in sein neues Amt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/michael-kiehl-wird-neue-nummer-2-im-kreishaus-319637.html