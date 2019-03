Meta gewinnt die Bentheimer Bürste

Wie in den vergangenen Auflagen war auch am Samstag die „Bentheimer Bürste“ der Preis für den Sieger des 38. Wortwahl Poetry Slams im „Treff 10“ in Bad Bentheim. Die Trophäe sicherte sich am Ende Meta, die für ihren Auftritt den meisten Applaus bekam.