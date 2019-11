Empfehlung - Messe „Lebens(t)räume“ zeigt Grafschafter Dynamik

Nordhorn Ist eine Messe in der Ära des Internets, in der alles nur einen Mausklick entfernt scheint, überhaupt noch zeitgemäß? Diese Frage stellte Moderator Rüdiger Ebert am Freitagmittag bei der Eröffnung der 20. Grafschafter Messe für Bauen, Wohnen und Leben in der Alten Weberei in Nordhorn. „Man muss kein Träumer sein, um diese Frage mit einem absoluten Ja zu beantworten“, fügte er gleich selbst hinzu und erklärte, dass der persönliche, hautnahe Kontakt zwischen Anbieter und Kunde virtuell nicht zu ersetzen sei: „Es gibt keinen besseren Weg, als das auf einer solchen Messe zu tun.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/messe-lebenstraeume-zeigt-grafschafter-dynamik-328310.html