Empfehlung - „Mentor“ sucht weitere Grafschafter Lesehelfer

ab Nordhorn. Die meisten Erstklässler, die am Wochenende in der Grafschaft eingeschult wurden, haben einen großen Wunsch: Sie wollen Lesen lernen. Das gelingt dem einen schnell und gut, der andere braucht vielleicht etwas mehr Zeit dafür. Das gilt übrigens nicht nur für Grundschüler. Auch in den weiterführenden Schulen gibt es viele Kinder, die nicht richtig gut lesen können. Sie benötigen Unterstützung – und finden diese beim Verein „Mentor“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/mentor-sucht-weitere-grafschafter-lesehelfer-202891.html