Mehr Geld der AOK für die Sterbe- und Trauerbegleitung

Die AOK fördert nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuches in diesem Jahr in Niedersachsen 87 ambulante Hospiz-Dienste mit 2,33 Millionen Euro. An die Hospiz-Hilfe Grafschaft Bentheim gehen davon 44.176 Euro. In Lingen wurde der Scheck übergeben.