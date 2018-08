Empfehlung - Mehr Cabrios im Landkreis zugelassen

Bad Bentheim Dach einfalten, Sonne genießen – was gibt es Schöneres bei diesen Temperaturen? In der Grafschaft Bentheim scheinen das auch immer mehr Fahrzeughalter zu denken: Die Bestandsanalyse 2018 des Kraftfahrtbundesamtes zählt hier 2856 Sonnenhungrige mit Cabrio. Das sind 146 mehr als 2017, ein Anstieg um 5,39 Prozent. Im Landkreis kommen auf 1000 zugelassene Pkw damit 35 Cabrios. Im bundesweiten Vergleich liegt die Grafschaft auf Platz 311. In ganz Deutschland wuchs die Zahl der Cabrios um 1,49 Prozent auf jetzt 2,15 Millionen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/mehr-cabrios-im-landkreis-zugelassen-245125.html