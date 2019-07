Empfehlung - Mehr als 200 neue Kaufleute und Fachangestellte ausgebildet

Nordhorn Am vergangenen Dienstag fand im Nordhorner Konzert- und Theatersaal die Abschlussfeier der Absolventen der Berufsschule der Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen Landkreis Grafschaft Bentheim (KBS) statt. Insgesamt 207 erfolgreiche Kaufleute und Fachangestellte der Berufsfelder Wirtschaft und Gesundheit konnten in einer feierlichen Abschlussveranstaltung der KBS ihre Abschlusszeugnisse der Berufsschule und die Prüfungsurkunden der verschiedenen Kammern in Empfang nehmen. Während ihrer Ausbildung absolvierten acht Auszubildende erfolgreich die Zusatzqualifikation Europakauffrau/-mann. Außerdem erwarben fünf Absolventen den „europass Mobilität“, mit dem ein mehrwöchiges Auslandspraktikum während der Berufsausbildung bescheinigt wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/mehr-als-200-neue-kaufleute-und-fachangestellte-ausgebildet-306498.html