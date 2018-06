Empfehlung - Mehr Ablenkung ist der Hauptgrund für mehr Unfälle

Nordhorn „Wo lebt es sich am besten?“ So lautete die Frage in der Großen Deutschland-Studie des ZDF, die eine Studie des Prognos-Instituts beantworten sollte. Bewertet wurden 53 Kriterien, darunter auch unter dem Oberbegriff „Sicherheit“ die Frage nach Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr pro 100.000 Einwohner (die GN berichteten). In diesem Ranking belegt die Grafschaft Platz 352 und schneidet damit relativ schlecht ab. Das war der Anlass für die Kreistagspolitiker, Verwaltung und weitere Mitglieder im Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung die Lage genauer unter die Lupe zu nehmen. Polizeihauptkommissar Klaus Hackmann, Leiter des Sachgebiets Verkehr in der Polizeidirektion Osnabrück unterstützte sie dabei. Er betonte, dass Prävention sich auszahle. Durch stationäre und wechselnde Geschwindigkeitskontrollen sei insbesondere die Anzahl an Verkehrsunfällen aufgrund unangepasster oder erhöhter Geschwindigkeit zurückgegangen (die GN berichteten). Auf die Studie bezogen sagte Hackmann: „Wir sehen uns nicht so weit hinten.“ Auch die Schwere der Unfälle habe abgenommen, was sich an der sinkenden Zahl der Todesopfer zeige. In den Jahren 2014, 2015 und 2016, die für die ZDF-Studie bewertet wurden, kamen in der Grafschaft sechs, sieben und neun Menschen ums Leben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/mehr-ablenkung-ist-der-hauptgrund-fuer-mehr-unfaelle-240116.html