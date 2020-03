Empfehlung - MdB Albert Stegemann im Jahresgespräch mit Arbeitsagentur

Nordhorn Der Bezirk der Bundesagentur für Arbeit Nordhorn ist landesweit bekannt für eine niedrige Arbeitslosenquote. In der Grafschaft und im Emsland gibt es weiterhin einen hohen Beschäftigungsanteil in Landwirtschaft und Handwerk. Im Durchschnitt dauert Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur nur hundert Tage. Gleichzeitig beziehen relativ wenige Menschen Leistungen nach Hartz IV. Im Februar konnte erneut eine Arbeitslosenquote von lediglich 2,5 Prozent verkündet werden. Doch bleibt es auch in Zukunft bei diesem guten Stand?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/mdb-albert-stegemann-im-jahresgespraech-mit-arbeitsagentur-346548.html