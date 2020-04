/ Lesedauer: ca. 2min Maskenpflicht löst Andrang bei Stoffgeschäften aus

Nun kommt also doch die Maskenpflicht in Niedersachsen. Wie am Mittwoch verkündet wurde, ist ab Montag das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Einzelhandel und im Nahverkehr vorgeschrieben. In der Grafschaft blieb diese Entscheidung nicht ohne Folgen.