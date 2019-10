„Marsch in Weiß“: Kfd demonstriert in Nordhorn

Nordhorn Die Aktionswoche der katholischen Frauengemeinschaft kfd in der Grafschaft Bentheim stand vom 23. bis 29. September unter dem Motto „Macht euch stark für eine geschlechtergerechte Kirche!“ Auch in der Grafschaft Bentheim will die kfd weiterhin ein Zeichen setzen und ihre Anliegen sichtbar machen: Für eine geschlechtergerechte Kirche mit Zulassung von Frauen zu allen Diensten und Ämtern zu 50 Prozent, für strukturelle Veränderungen in der katholischen Kirche und weiterhin für eine lückenlose Aufklärung der Missbrauchsfälle.

Am Sonnabend, 19. Oktober, wird es von 11 bis 12 Uhr in Nordhorn einen „Marsch in Weiß“ geben. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz Neumarkt in Nordhorn. Anschließend führt der Marsch durch die Einkaufszone zur St.-Augustinus-Kirche: „Alle sind eingeladen, in weißer Kleidung gemeinsam zu gehen und zu beten und damit auszudrücken: Lasst uns unsere Kirche wachküssen“, teilt die Grafschafter Frauengemeinschaft kfd mit. Zu den Aktivitäten der der Frauengemeinschaft heißt es vom kfd-Bundesverband „Wir machen uns zu Vorreiterinnen einer Erneuerung der Kirche und nutzen dafür öffentlichkeitswirksame Aktionen“ (Näheres dazu ist auf der Homepage des kfd-Bundesverbandes www.kfd.de veröffentlicht).