Empfehlung - Mark Forster lässt Konfetti regnen

Nordhorn. Was mit dem „König von Deutschland“ begann und in einem umjubelten Auftritt von Popstar Mark Forster seinen Höhepunkt fand, endete mit einem fulminanten Feuerwerk am Nordhorner Nachthimmel. Kurzum: Das vierte Grafschaft Open Air am Samstagabend auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn war ein voller Erfolg. Das herrliche Sommerwetter trug sein Übriges zu einer rundum gelungenen Veranstaltung bei. 12.000 Fans feierten ausgelassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/mark-forster-laesst-konfetti-regnen-205280.html