Malaria-Fall in der Euregio-Klinik

Nordhorn In der Euregio-Klinik in Nordhorn hat es am Wochenende einen Fall von Malaria gegeben. Von der Infektionskrankheit betroffen war eine Jugendliche, die zuvor von einem Aufenthalt in Afrika zurückgekehrt war. Die Patientin sei zunächst als Verdachtsfall im Krankenhaus isoliert behandelt und am späten Sonntagabend mit einem Rettungshubschrauber ins Tropeninstitut nach Hamburg verlegt worden, bestätigte die Euregio-Klinik auf GN-Anfrage. Dort gebe es für diese Krankheit speziellere Behandlungsmöglichkeiten. Eine Laboruntersuchung habe inzwischen den Verdacht bestätigt, dass es sich tatsächlich um Malaria handelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/malaria-fall-in-der-euregio-klinik-309281.html