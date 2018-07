Empfehlung - Mähdrescher brennt in Nordhorn-Oorde

Nordhorn Ein Mähdrescher hat am Montagabend gegen 18 Uhr bei Erntearbeiten in Nordhorn-Oorde Feuer gefangen. Der Rauch war bereits vom Weiten zu sehen. Ein Arbeiter war gerade mit der Getreideernte beschäftigt, als die Warnleuchten aufblinkten. Er parkte daraufhin die Erntemaschine, die kurz darauf in Flammen stand. Das Feuer breitete sich auch auf das umliegende Feld aus. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften aus. Sie löschten den Mähdrescher zügig mit Wasser und Schaum und verhinderten so, dass weitere Teile des Getreides verbrannten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/maehdrescher-brennt-in-nordhorn-oorde-244000.html