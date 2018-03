Empfehlung - Luftangriff auf Maisschädling

Nordhorn. Der Maiszünsler ist schon seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Der Kleinschmetterling aus der Familie der Crambidae ist in ganz Europa verbreitet und wird für etwa fünf Prozent der Schäden an Mais weltweit verantwortlich gemacht. Schäden entstehen vor allem durch die Larven des Maiszünslers, die sich im Laufe des Sommers durch das Stängelmark der Maispflanzen fressen. Die befallenen Pflanzen sind dann in ihrer Standfestigkeit beeinträchtigt und brechen häufig ab. Das erschwert zum einen die spätere Ernte und erleichtert zum anderen weiteren Schädlingen den Eintritt in die Maispflanze. So können betroffene Pflanzen auch ein idealer Nährboden für Fusarienpilze sein, also Schadpilze, die Gifte bilden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/luftangriff-auf-maisschaedling-228761.html