Empfehlung - LTE-Empfang in Grenzregionen soll sich verbessern

Nordhorn Bewohner der deutsch-niederländischen Grenzregion dürften bislang nur selten bis gar keinen LTE-Empfang gehabt haben. Für Handynutzer in der Grafschaft Bentheim und darüber hinaus könnte sich das bald ändern. Deutsche Mobilfunkanbieter durften bislang vorhandene LTE-Masten aufgrund von Vorschriften zur Mobilfunkeinstrahlung ins Ausland gar nicht oder nur gedrosselt nutzen. In Abstimmung mit der Bundesnetzagentur und den Netzbetreibern legt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) diese gesetzlichen Vorschriften jedoch neu aus. „Jeder muss immer und überall telefonieren und surfen können. Daran arbeiten wir mit aller Konsequenz“, wird Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/lte-empfang-in-grenzregionen-soll-sich-verbessern-326269.html