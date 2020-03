Empfehlung - Lohnlücke zwischen Geschlechtern in Grafschaft unverändert

Nordhorn Am Dienstag, 17. März, wird deutschlandweit mit dem Equal Pay Day auf die bestehende Lohnlücke zwischen den Geschlechtern aufmerksam gemacht. „Die aktuelle Lohnlücke zwischen den Geschlechtern liegt in der Grafschaft Bentheim bei 31,1 Prozent, der deutsche Durchschnitt liegt bei 21,4 Prozent", so kommentiert Zdravka Buettner, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Grafschaft Bentheim, die Zahlen aus dem IAB-Kurzbericht 10/19 des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, hissen die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Grafschaft Bentheim zum 17. März vor den Rathäusern und der Kreisverwaltung die rote Equal-Pay-Day-Flagge.