Live-Ticker: Sturmböen fegen über die Grafschaft

Nordhorn. Hagel, peitschender Regen und starke Windböen - Sturmtief Friederike hat am Donnerstagvormittag die Grafschaft erreicht. Im Folgenden wird die Nachrichtenlage in Tickerform wiedergegeben. Die aktuellsten Beiträge stehen oben, die ältesten unten.

Zusammenfassung: Sturm Friederike zieht von Westen in Richtung Deutschland. Die Bahn hat am späten Vormittag vorsorglich den gesamten Schienenverkehr in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden eingestellt. Aus der Grafschaft und dem Emsland liegen derzeit keine Meldungen über Sturmschäden vor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben und rät vom Aufenthalt im Freien ab.

+++ Ticker +++

12.03 Uhr: Die Polizei Oldenzaal weist daraufhin, dass der Notruf 112 nur angerufen werden sollte, wenn es wirklich wichtig ist. Vermutlich gibt es derzeit viele Anrufe wegen Sturmschäden.

11.48 Uhr: In Bad Bentheim ist es sturmbedingt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Sturmböe hat einen Lastwagen auf der B 403 in Höhe der Kreuzung Kurbad erfasst, der daraufhin zwei Autos gestreift hat. Dabei ist mindestens eine Autofahrerin verletzt worden.

11.44 Uhr: Der Landkreis Grafschaft Bentheim teilte auf GN-Nachfrage mit, dass die Entscheidung über den Ausfall der Schulen in der Verantwortung jeder einzelner Schule liege. Diese dürfen entscheiden, ob sie die Schüler früher nach Hause schicken. Die NOZ berichtet, dass Schüler in Osnabrück früher nach Hause gebracht werden.

11.39 Uhr: Der Nahverkehr per Bahn in Niedersachsen wird inzwischen auf mehreren Strecken durch Sturm Friederike beeinträchtigt. Informationen darüber gibt es auf der Twitter-Seite von DB Regio Nord.

11.32 Uhr: Die Bahn reduziert auf ihrer Fernverkehrsstrecke von Berlin nach Amsterdam wegen des Sturms die Geschwindigkeit der Züge. Es kommt zu Verspätungen.

11.24 Uhr: Sturmtief Friederike hat Deutschland erreicht. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist es in Ostfriesland angekommen. Im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen werden derzeit Spitzenböen von um die 130 Kilometern pro Stunde erreicht.

11.18 Uhr: Auch in den Niederlanden ist der Zugverkehr eingestellt worden. Grund dafür sind zahlreiche Schäden durch den Sturm an Oberleitungen und Gleisen, meldet die niederländische Eisenbahngesellschaft NS.

10.58 Uhr: Der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen wurde bis auf Weiteres eingestellt. In Niedersachsen fährt dagegen noch die Bahn.

10.48 Uhr: Das Hauptsturmfeld befindet sich über Belgien und den Niederlanden. Dort werden Windspitzen über 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Auch im Münsterland werden nun orkanartige Böen erreicht.

Aktualisierung! Nun verbreitet orkanartige Böen am Niederrhein und im Münsterland! Flughafen Niederrhein 117 km/h, Köln 100 km/h,etc. An der Niederländischen Küste Windspitzen über 140 km/h. pic.twitter.com/6eOWr7yKRW — DWD (@DWD_presse) 18. Januar 2018

10.37 Uhr: In Münster hat der Deutsche Wetterdienst Sturmböen mit über 105 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Böen dürften in den kommenden Stunden zunehmen, bevor sie gen Nachmittag wieder schwächer werden.

Im Westen erste orkanartige Böen bis in tiefere Lagen! Station Aachen mit 107km/h um 10 Uhr. Ansonsten Weinbiet 127 km/h, Feldberg/Schw. 131 km/h. Spitzenwert auf der Zugspitze mit 158 km/h. Stärke weiter zunhemend! Münster um 10.30 Uhr ebenfalls mit Böen über 105 km/h. /V pic.twitter.com/uzA3N2yErB — DWD (@DWD_presse) 18. Januar 2018

10.36 Uhr: Der Tierpark Nordhorn bleibt wegen der Unwetterwarnung den gesamten Donnerstag geschlossen.

10.02 Uhr: Der niederländische Wetterdienst KNMI hat Alarmstufe rot für große Teile des Landes ausgerufen. Im Nachbarland werden Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde erwartet.

09.21 Uhr: In der nordrhein-westfälischen Nachbarstadt Rheine endet der Unterricht an den weiterführenden Schulen wegen der Unwetterwarnung bereits nach der vierten Stunde, berichten die MV.

Unwetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Grafschaft und das Emsland eine Unwetterwarnung herausgegeben. Im Tagesverlauf treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 115 Kilometern pro Stunde auf. Teilweise sollen auch Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 130 Kilometern pro Stunde möglich sein. Der DWD rät daher, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden.