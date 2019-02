Live-Stream: Landratskandidatin Krabbe stellt sich vor

Nordhorn Die Landratskandidatin aus der Grafschaft Bentheim, Henni Krabbe, wird heutigen Freitag ab 12 Uhr die Pressekonferenz zur Vorstellung ihrer Person per Live-Stream in den sozialen Medien übertragen lassen. „Damit rede ich nicht nur von Digitalisierung und Transparenz meiner Arbeit, sondern ich lebe sie“, betont die 52-Jährige in einer Pressemitteilung. „Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern in der Grafschaft damit einen kleinen Vorgeschmack auf die Modernisierung der Verwaltungsarbeit geben, die mehr von Transparenz und Dienstleistung geprägt sein wird – gestalten, statt verwalten.“

Bei Facebook und auf der Homepage der Kandidatin können Interessierte die Pressekonferenz verfolgen und weitere Informationen über die Kandidatin erhalten.