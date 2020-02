Empfehlung - Lies: Beim Ausbau der Windenergie mutiger sein

Georgsdorf „Wenn Deutschland das selbst gesteckte Ziel erreichen will, bis 2050 eine klimaneutrale Energieversorgung zu schaffen, müssen wir pro Jahr neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von fünf Gigawattstunden zubauen“, stellte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Freitag bei einem Besuch in der Grafschaft fest. Von diesem Ziel ist Deutschland weit entfernt, der Zuwachs von Windrädern geht zurück und liegt seit Jahren unterhalb des erforderlichen Werts. Lies wies darauf hin, dass zurzeit neue Anlagen mit einer Leistung von 600 Megawatt genehmigt seien, aber gegen 450 werde geklagt. Viele Investoren hielten vor diesem Hintergrund mit Anträgen auf neue Windenergieanlagen zurück. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/lies-beim-ausbau-der-windenergie-mutiger-sein-343270.html