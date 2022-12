Die letzte Impfung in der Impfstation an der Firnhaberstraße in Nordhorn erhielt Rotkreuzbeauftragter Heinz Heetjans (rechts) von Dr. Irene Krüger. Amtsarzt Dr. Gerd Vogelsang (Mitte) war am 29. November 2020 der erste Impfling in der Grafschaft. Foto: Menzel