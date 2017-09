Empfehlung - Letzter Applaus für Helmut Riestenpatt

Bad Bentheim. Vor seinem Tod, am Sonntag, 17. September, war es Helmut Riestenpatt noch vergönnt, von seinen drei erwachsenen Kindern Abschied zu nehmen. Helmut Riestenpatt hinterlässt nicht nur eine Lücke in der Familie. Auch bei den Freilichtspielen Bad Bentheim, seinem „zweiten Zuhause“, wird man ihn vermissen. Mehr als drei Jahrzehnte lang war Riestenpatt in den verschiedenen Gremien der Freilichtbühne aktiv. Dazu gehörte die dramaturgische Kommission ebenso wie die Position des stellvertretenden Vorsitzenden ab 1986 und des Vorsitzenden. Im Februar 2007 gab er dieses Amt in jüngere Hände und nahm den Titel des Ehrenvorsitzenden gerne an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/letzter-applaus-fuer-helmut-riestenpatt-208182.html