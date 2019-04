Empfehlung - Leonie Tangenberg ist die beste Pferdereiterin

Gildehaus Zahlreiche Mitglieder kamen kürzlich zur Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Gildehaus-Bentheim in die Gaststätte Hesselink in Gildehaus. Die 1. Vorsitzende Inga Lindebaum blickte auf das vergangene Jahr zurück. Hier war besonders die Erneuerung des Hallendaches zu erwähnen. „Aus sportlicher Sicht waren die Höhepunkte sicherlich der Sieg mit der Ponymannschaft bei den Kreismeisterschaften in der Dressur, sowie Einzeltitel und Medaillen“, sagte Lindebaum. Die Kassenprüfer bescheinigten der Kassenwartin eine sauber geführte Kasse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/leonie-tangenberg-ist-die-beste-pferdereiterin-289790.html