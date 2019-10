Empfehlung - Leitplankenbau sorgt für Verkehrsbehinderungen an der B403

Nordhorn/Neuenhaus Wie die stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereiches Lingen der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Stephanie Merschel, am Mittwoch auf Anfrage der GN erklärte, handelt es sich um eine Tagesbaustelle mit halbseitiger Verkehrsführung. Wer fahren darf und wer nicht, regelt eine Ampelanlage. Einen genauen Termin für den Abschluss der Arbeiten vermochte die Behörde am Mittwoch noch nicht zu sagen. Aber einige Tage werden es schon noch dauern, so Stephanie Merschel. mm(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/leitplankenbau-sorgt-fuer-verkehrsbehinderungen-an-der-b403-324219.html