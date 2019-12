Empfehlung - Landwirte rufen mit Mahnfeuern zu Gesprächen auf

Nordhorn/Isterberg Es brannte und loderte am Samstagabend in Brandlecht, Isterberg und weiteren Orten in der Grafschaft Bentheim. Nach den Demonstrationen der vergangenen Wochen haben sich Landwirte in der Grafschaft und dem Emsland erneut einem bundesweiten Protest angeschlossen und mit Mahnfeuern Stellung gegen die aktuelle Agrarpolitik bezogen. Unter dem Motto „Redet nicht über uns! Redet mit uns!“ rufen die Verantwortlichen die Bevölkerung auf, ihre örtlichen Landwirte direkt zu Themen wie Tierhaltung, Lebensmittelpreise und Naturschutz anzusprechen. Initiatoren der Aktion waren der Landwirtschaftliche Kreisverein Grafschaft Bentheim und die Initiative „Land schaff Verbindung. Wir rufen zu Tisch!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landwirte-rufen-mit-mahnfeuern-zu-gespraechen-auf-333658.html