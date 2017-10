Landtagswahl: Hilbers Vorsprung auf Will schmilzt leicht

Nordhorn. Im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“ sind inzwischen 104 von 115 Wahlbezirken ausgezählt. Reinhold Hilbers (CDU) kommt demnach auf 52,12 Prozent, Gerd Will (SPD) auf 37,50 Prozent, Thomas Brüninghoff (FDP) auf 6,48 Prozent, Peter Schulz-Oberschelp (Die Linke) auf 3,89 Prozent. Damit zeichnet sich ein leichter Verlust für Reinhold Hilbers ab, dagegen haben Gerd Will und Thomas Brüninghoff nach derzeitigem Stand deutlich zugelegt im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl.

In Lingen sind 100 von 106 Wahlbezirken ausgezählt. Hier führt Christian Fühner (CDU) mit 58,62 Prozent der Stimmen. Danach kommen Christian Otten (SPD) mit 25,08 Prozent, Michael Fuest (Grüne) mit 5,76 Prozent, Dirk Meyer (FDP) mit 4,88 Prozent, Wendelin Wintering (AfD) mit 3,39 Prozent und Heinz Georg von Wensiersky (Die Linke) mit 2,27 Prozent.

Auch bei den Zeitstimmen liegt die CDU in beiden Wahlkreisen klar vor der SPD und den anderen Parteien. Die AfD liegt bei rund 3 Prozent. Gegen 21 Uhr sollen alle Wahlkreise in der Grafschaft ausgezählt sein. Von einem enormen Zuwachs bei den Briefwählern berichtet Kreiswahlleiter Uwe Fietzek.

Reaktionen aufs Ergebnis

Große Zufriedenheit über die erste Wahlprognose äußerte Gerd Will, Direktkandidat der SPD. Zusammen mit vier Genossen verfolgte er den Wahlausgang zunächst in der Burgschänke Neuenhaus, weil die SPD dort einen besonders engagierten Wahlkampf gemacht habe, bevor er nach Nordhorn fuhr. Will sei froh, wenn Die Linke nicht in den Landtag komme, weil die SPD dann nicht in die Verlegenheit käme, über eine rot-rot-grüne Koalition nachzudenken. Er glaubt stattdessen an eine Einigung mit Grünen und FDP, sodass es zu einer sogenannten Ampelkoalition käme. Eine Große Koalition mit der CDU schließt Will aus, denn dafür sei zu viel Porzellan zerschlagen worden.

Enttäuschung bei der CDU im Hotel am Stadtring über die Prognose. Foto: Iris Kersten

Zwei Wahlkreise mit vier und sechs Direktkandidaten

Die Grafschafter Bevölkerung ist in zwei Wahlkreise gespalten. Im Wahlkreis 79 „Grafschaft Bentheim“ sind die Städte und (Samt-)Gemeinden Nordhorn, Bad Bentheim, Wietmarschen, Neuenhaus, Uelsen und Emlichheim zusammengefasst. Die Samtgemeinde Schüttorf zählt zum Wahlkreis 80 „Lingen“ mit den Städten und Gemeinden Lingen, Emsbüren, Salzbergen, Freren und Spelle.

Vier Direktkandidaten buhlen im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“ um ein Landtagsmandat. Die CDU hat erneut Reinhold Hilbers aus Lohne aufgestellt. Hilbers sitzt seit 2003 im Landtag, war dort zuletzt stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und im Kompetenzteam von CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann für Soziales verantwortlich. Die SPD schickt Gerd Will aus Nordhorn ins Rennen, der ebenfalls seit Jahren im Landtag sitzt. Für die FDP kandidiert der Nordhorner Thomas Brüninghoff und für „Die Linke“ Peter Schulz-Oberschelp aus Bad Bentheim. Bei „Bündnis 90/Die Grünen“ gibt es ebenso wie bei der AfD keinen Direktkandidaten.

Im Wahlkreis „Lingen“ stehen dagegen die sechs folgenden Direktkandidaten auf dem Wahlzettel: Christian Fühner aus Lingen tritt erstmals für die CDU an, Christian Otten aus Salzbergen für die SPD, Michael Fuest aus Lingen für die Grünen, Heinz Georg von Wensiersky aus Bad Bentheim für „Die Linke“ und Wendelin Wintering aus Freren für die AfD.

In beiden Wahlkreisen hat die CDU bei den vergangenen Wahlen das Direktmandat mit absoluter Mehrheit gewonnen.

___

Aktuelle Schnellmeldungen und Zwischenstände gibt es hier für den Wahlkreis 79 (Grafschaft Bentheim) und hier für den Wahlkreis 80 (Lingen inkl. Schüttorf).

Kreiswahlleiter Fietzek: Viele Briefwähler Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Kreiswahlleiter Uwe Fietzek ist für den Ablauf der Landtagswahl in der Grafschaft verantwortlich. Laut seiner Aussage hat sich die Zahl der Briefwähler verdoppelt.

Die Sozialdemokraten Gerd Will, Carsten Müller und Fredo Weiden verfolgen die Wahlprognose in Neuenhaus. Foto: Stephan Konjer