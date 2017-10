Empfehlung - Landtagswahl: Diesesmal zählt wirklich jede Stimme

Nordhorn / Schüttorf. Alles ist vorbereitet: Die Stimmzettel liegen bereit und Muster hängen schon seit Anfang des Monats in den Rathäusern aus. Jeder der insgesamt 94.400 Wahlberechtigten in der Grafschaft Bentheim sollte inzwischen auch längst seine Wahlbenachrichtigung vorliegen haben. Wenn nicht, dann ist es allerhöchste Zeit für eine Nachfrage im Rathaus des Wohnortes. Etliche Wähler, mehr als in den Jahren zuvor, haben ihre Stimmen bereits per Briefwahl abgegeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landtagswahl-diesesmal-zaehlt-wirklich-jede-stimme-210572.html