Landratswahl: Noch bis 18 Uhr abstimmen

Uwe Fietzek oder Volker Pannen – wer wird neuer Landrat in der Grafschaft? Darüber entscheiden die Bürger am Sonntag in einer Stichwahl. Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Es wird erwartet, dass das Ergebnis zwischen 19 und 20 Uhr feststeht.