Empfehlung - Landratskandidatin Krabbe legt geforderte Unterschriften vor

Nordhorn Landratskandidatin Henni Krabbe hat nach eigenen Angaben „weit mehr“ als die geforderten 250 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern der Grafschaft gesammelt und damit eine formale Hürde für die Direktwahl am 26. Mai genommen. „Damit beweisen die Menschen der Grafschaft, dass sie hinter mir stehen und meine Kandidatur wünschen“, teilte die 52-Jährige aus Uelsen gestern in einer Presseerklärung mit. Sie geht nach ihrem Austritt aus der CDU als parteiunabhängige Bewerberin ins Rennen. Zurzeit ist sie Kreisrätin in Aurich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landratskandidatin-krabbe-legt-geforderte-unterschriften-vor-283542.html