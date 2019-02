Empfehlung - Landratskandidatin Henni Krabbe verlässt die CDU

Nordhorn „Ich werde aus der CDU austreten und bin damit die einzige wirklich unabhängige Kandidatin.“ Das hat Henni Krabbe am Freitagmittag im NINO-Hochbau in Nordhorn verkündet. Der Kreisvorsitzende Reinhold Hilbers hatte ihr nach Bekanntwerden ihrer Kandidatur in direkter Konkurrenz zum offiziellen CDU-Kandidaten parteischädigendes Verhalten vorgeworfen und sie aufgefordert, die Partei zu verlassen. Andernfalls sei auch ein Ausschlussverfahren denkbar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landratskandidatin-henni-krabbe-verlaesst-die-cdu-281881.html