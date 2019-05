Landratskandidaten nehmen Fachkräftemangel ins Visier

Welche Ideen haben die drei Landratskandidaten für Wirtschaft und Handwerk in der Grafschaft? Darum drehte sich am Montag eine Gesprächsrunde im Autohaus Krüp in Nordhorn, zu der die Wirtschaftsvereinigung und die Kreishandwerkerschaft eingeladen hatten.