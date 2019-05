Landratskandidaten diskutieren vor mehr als 850 Bürgern

Gut zwei Stunden lang haben die drei Landratskandidaten am Mittwochabend in Nordhorn diskutiert. Vor mehr als 850 Bürgern stellten sie sich den Fragen der GN-Redaktion. Es war eine der letzten Gelegenheiten, Position zu beziehen – am Sonntag wird gewählt.