Empfehlung - Landrat will Kreisumlage senken

Nordhorn Landrat Uwe Fietzek plant, die Kreisumlage um einen Prozentpunkt zu senken. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt. „Das wäre für die Kommunen eine Entlastung um insgesamt rund 1,7 Millionen Euro pro Jahr“, heißt es. Fietzek will seinen Vorschlag im Zuge der Haushaltsplanberatungen in die Fraktionen tragen. Die Senkung solle zunächst für zwei Jahre befristet sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landrat-will-kreisumlage-senken-343282.html