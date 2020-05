Landrat Uwe Fietzek mahnt zu ruhigem Vatertag

Nordhorn „Die große Sause zum Vatertag muss dieses Jahr noch ausfallen. Auch wenn es dem einen oder anderen angesichts der Entwicklung schwerfallen mag, aber ich bitte darum, sich weiterhin noch an die Regeln zu halten“, appelliert Landrat Uwe Fietzek. „Wir haben das Glück, dass uns die Corona-Pandemie nicht mit ihrer vollen Wucht getroffen hat. Aber wir sollten nicht vergessen: Das verdanken wir vor allem den Distanz- und Hygieneregeln. Setzen wir das Erreichte jetzt nicht unnötig mit Bollerwagentouren aufs Spiel.“

Fietzek setzt auf die Vernunft der Bürger. „Die Konsequenz, die uns alle wohl am härtesten bei einem erneuten Aufflammen des Infektionsgeschehens treffen würde, wäre eine erneute Verschärfung der Regelungen.“ Der Landrat fordert nicht nur zum Verzicht auf die Vatertagstour auf, auch die bekannten Ausflugsziele sollten am langen Wochenende besser gemieden werden. „Gerade bei größeren Ansammlungen lassen sich die Abstands- und Hygieneregeln nur schwer einhalten“, so Fietzek, der noch einmal auf die geltenden Regeln hinweist: „Physische Kontakte zu anderen Menschen sind auf ein Minimum zu reduzieren, der Mindestabstand von 1,50 Meter ist einzuhalten. Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die das Abstandsgebot gefährden, sind untersagt. Dies gilt insbesondere für Gruppenbildungen, Picknick oder Grillen im Freien.“