Landrat Fietzek: Befinden uns in bedrohlicher Situation

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.

Nordhorn „Wir befinden uns in einer Situation, die bedrohlich ist und deren Bedrohung von Tag zu Tag steigt“, sagte der Verwaltungschef in einer live auf GN-Online übertragenen Rede. Das Coronavirus breite sich nach wie vor mit hohem Tempo aus. Die Zahl der Infizierten werde weiterhin steigen – auch in der Grafschaft. Am Mittag seien im Landkreis 19 positiv Getestete zu verzeichnen gewesen. „Wer auf Italien, Spanien, Frankreich und so weiter blickt, weiß, welche Ausmaße sich ankündigen.“

Er habe angeordnet, dass auch der Katastrophenschutzstab langsam hochgefahren werde. „Ich habe den Katastrophenfall noch nicht ausgerufen“, betonte der Landrat: „Aber, das will ich offen sagen: Dieser Schritt wird bald eintreten.“

„Wir tun heute und morgen das, was gestern und vorgestern selbst noch als unmöglich erachtet wurde“, erklärte Fietzek in seiner gut siebenminütigen Ansprache. „Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir das gewohnte Leben und unsere Bewegungsfreiheit massiv einschränken. Schritt für Schritt, der Situation anpassend.“ Fietzek kündigte an: „Wir alle ahnen und wissen: Es werden weitere Einschränkungen kommen.“ Und er stellte unmissverständlich klar: „Wer jetzt noch ohne triftigen Grund unter Menschen geht, schadet allen.“