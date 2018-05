Empfehlung - Landkreis zahlt wider besseres Wissen 750.000 Euro

Nordhorn. Rückblick: Der zurzeit noch benutzte Deponieabschnitt in Wilsum ist bald voll. Neue, vorhandene Kapazitäten sollen erschlossen werden. Dafür muss die Abfallgrube (Abschnitt Ic3) erst einmal vorbereitet werden. Dazu gehört die mehrschichtige Basisabdichtung zum Erdreich hin sowie eine Dränage. Diese Arbeiten wurden im Oktober 2016 in Auftrag gegeben. Erwartete Kosten: sechs Millionen Euro, geplante Bauzeit: ein Jahr. Im September 2017 bahnte sich stattdessen Ärger an, wie eine Aufstellung des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) dokumentiert, denn für die Dränageschicht hatte man sich aus Kostengründen und weil Recycling die Umwelt schützt, für gemahlenen Schutt aus dem Straßenbau entschieden und nicht für frisch abgebauten Kies. Bevor Straßenbauschutt wiederverwendet werden darf, wird er vom Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg geprüft. Doch das vom Bauunternehmen vorgesehene Material hielt der Überprüfung nicht stand. So entstand nicht nur die erste Verzögerung, sondern auch die erste Million Euro Mehrkosten. Die zweite Million Mehrkosten entwickelte sich durch eine weitere Zeitverzögerung wegen des Wintereinbruchs. Weil der Landkreis diese rund zwei Millionen Euro nicht bezahlen wollte, stellte das Unternehmen seine Bautätigkeit ein. Zuvor hatte ein Fachanwalt dem AWB bescheinigt, dass die Nachforderung des Bauunternehmens nicht gerechtfertigt sei. Es kam zum Baustillstand.