Empfehlung - Landkreis will klare Standards für den Nahverkehr

Nordhorn Eine „unscheinbare Vorlage mit weitreichenden Auswirkungen“ nannte Erster Kreisrat Dr. Michael Kiehl das, was der Grafschafter Kreistag am Donnerstag einstimmig beschlossen hat: Die Kreisverwaltung wird beauftragt, im Amtsblatt der Europäischen Union eine sogenannte „Vorabbekanntmachung für öffentliche Dienstleistungsaufträge über Personenverkehrsleistungen im Landkreis Grafschaft Bentheim“ zu veröffentlichen. Hinter diesem Begriffsmonster verbirgt sich das Ziel, schon vor der Vergabe neuer Linienkonzessionen klare Vorgaben über die Qualität des künftigen Linienbusverkehrs in der Grafschaft zu formulieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landkreis-will-klare-standards-fuer-den-nahverkehr-341357.html