Empfehlung - Landkreis und Kreissportbund schließen „Pakt für den Sport“

nom Nordhorn. Der Landkreis Grafschaft Bentheim sowie der Kreissportbund (KSB) wollen mehr für den Sport in der Region tun. Eine Bestandsaufnahme dessen, was bereits geleistet wird, und eine Absichtserklärung, was noch getan werden soll, haben beide Parteien in einem „Pakt für den Sport“ zu Papier gebracht und am Montag unterzeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landkreis-und-kreissportbund-schliessen-pakt-fuer-den-sport-222748.html