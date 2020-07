Landkreis meldet am Donnerstag vier weitere Coronafälle

Nordhorn Der Landkreis Grafschaft Bentheim meldet am Donnerstag vier weitere bestätigte Corona-Infektion. Bereits am Mittwoch war zu den bislang nachgewiesenen Covid-19-Infizierten ein neuer Fall in Nordhorn hinzugekommen. Bei den vier neuen Fällen handelt sich laut Landkreis um Kontaktpersonen des Nordhorner Falls. Damit steigt die Gesamtzahl auf 254 Infizierte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus beläuft sich bisher auf 18. Derzeit gelten sieben Menschen in der Grafschaft als infiziert.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim weist darauf hin, dass Adressänderungen bei der Zuordnung der Kommunen zu Verschiebungen von Fallzahlen führen können. Auch beim Abgleich von Wohnorten und Meldedaten könne es zu solchen Verschiebungen kommen. Außerdem sei im Einzelfall auch eine anlassbezogene Überprüfung eines Testergebnisses nicht auszuschließen, wodurch das Ergebnis nachträglich korrigiert werde.

Laut Landkreis stellt die Zahl der Genesenen eine Annäherung dar. Ob jemand von einer gemeldeten Infektionserkrankung genesen ist, könne nicht aus den Meldedaten ausgelesen werden. Es sei allerdings möglich, nach Kriterien des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes eine Schätzung abzugeben, wenn das Meldedatum länger als 14 Tage zurückliegt und kein Krankenhausaufenthalt oder eine Lungenentzündung vorliegt.