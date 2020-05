Landkreis informiert nun auch direkt aufs Smartphone

Nordhorn Ab Samstag, 9. Mai, teilt der Landkreis Grafschaft Bentheim Informationen und Warnungen über die App „BIWAPP“ zur Verfügung. „BIWAPP“ steht für Bürger-Informations-und-Warn-App) und ist für iOS und Android erhältlich und steht kostenlos in den Stores zum Herunterladen bereit.

„Wie sich am Beispiel der Corona-Pandemie zeigt, besteht ein hoher Bedarf an verlässlichen und rechtzeitigen Informationen bei den Bürgerinnen und Bürgern“, erläutert Landrat Uwe Fietzek den Schritt des Landkreises. Mit der App hoffe man, diesem Bedarf auf modernem Wege nachzukommen. „Das sollen aber nicht nur Kerninformationen zum Thema Corona sein, die wir kommunizieren“, kündigt Fietzek an. Der Landkreis will den neuen Kanal ebenso für Informationen über Schulausfälle, größere Straßensperrungen und für Warnmeldungen wie Hochwasser nutzen. „Damit werden wir den bisherigen SMS- und eMail-Service zum Schulausfall mit einem für alle Seiten komfortableren System ablösen. Statt einer online-Registrierung und Bestätigung reicht es zukünftig, sich die App auf sein Smartphone zu laden und in der Auswahl die Grafschaft als räumliches Gebiet auszuwählen.“

Zusätzlich könne mit der neuen App jeder Nutzer selbst bestimmen, über welche Themen er informiert werden möchte. „Da BIWAPP, ein Produkt der Marktplatz GmbH aus Lüneburg, mittlerweile von vielen Landkreisen in Deutschland als Informationskanal genutzt wird, lässt sich in den Einstellungen auch festlegen, in welchen Gebieten man als Nutzer ansonsten noch mit Warnhinweisen oder Meldungen verschiedener Art auf dem Laufenden gehalten werden möchte“, heißt es in einer Pressemitteilung. Fietzek kündigt derweil an: „Wir werden in den nächsten Monaten erste Erfahrungen sammeln und dann darüber nachdenken, wie wir das Angebot ausweiten. Ich bin mir sicher, wir werden im Interesse einer guten Bürgerinformation noch einige interessante Möglichkeiten finden.“

Nutzer, die ein Smartphone mit dem Betriebssystem Microsoft Windows Phone verwenden, können über eine Web-App die BIWAPP mit nahezu identischem Leistungsumfang aufrufen. Bitte dazu den Link https://pwa.biwapp.de/ in den Browser eingeben. Hier kommen Sie zum Appstore für IOS und Android-Geräte.