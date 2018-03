Empfehlung - Landkreis finanziert Pilotprojekt „Kompass“ weiter

Nordhorn. „Kompass“ heißt das Programm des Landes Niedersachsen, das es in dieser Form zuvor nicht gegeben hat und das Ende 2017 ausgelaufen ist. Zuvor lag der Schwerpunkt der Hilfen auf der Unterstützung der Opfer, zumeist Frauen. Kinder kamen nur „am Rande“ vor. Doch eine Studie des Bundesfamilienministeriums belegt, dass in 60 Prozent aller Fälle auch Kinder mehr oder weniger mitbetroffen sind, die sich in ihrer Not oftmals allein gelassen fühlen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landkreis-finanziert-pilotprojekt-kompass-weiter-230668.html